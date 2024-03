Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Schlussmeldung 15:30 Uhr - Einfamilienhaus in Vollbrand

Stuttgart (ots)

- Einsatz nach über 10 Stunden beendet - Unbewohntes Wohnhaus brennt auf drei Stockwerken vollständig aus - Feuerwehr verhindert Ausbreitung auf weitere Gebäude - Aufwendige Löscharbeiten inklusive Teilabriss des Hauses erforderlich

Nach über zehn Stunden konnte der Feuerwehreinsatz bei einem Brand eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Waldrand" in Stuttgart-Lederberg beendet werden.

Am Montagmorgen gegen 04:50 Uhr meldeten Anwohner der Feuerwehr Stuttgart über den europaweiten Notruf 112 einen ausgedehnten Brand in einem Wohnhaus. Die Integrierte Leitstelle Stuttgart alarmierte daraufhin zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in das Wohngebiet. Bei Eintreffen stand das derzeit im Umbau befindliche Einfamilienhaus bereits in Vollbrand über alle 3 Stockwerke. Aus den umliegenden Gebäuden mussten aus Sicherheitsgründen vier Bewohnerinnen und Bewohner ihre Häuser verlassen. Sie wurden über die Dauer des Einsatzes durch die Polizei betreut. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Um eine Ausbreitung auf die Nachbargebäude zu verhindern, setzten die Einsatzkräfte der Feuerwehr mehrere Löschrohre ein, darunter zwei über Drehleitern. Auf Grund der massiven Brandeinwirkung auf das Wohnhaus waren bereits erste Gebäudeteile eingestürzt, für das restliche Gebäude bestand akute Einsturzgefahr. Ein Betreten war somit über den gesamten Einsatzverlauf für die Einheiten der Feuerwehr nicht möglich, die Löscharbeiten erfolgten ausschließlich von außen. Im weiteren Einsatzverlauf wurden diese durch einen Bagger des Technischen Hilfswerkes (THW) unterstützt. Das Gebäude musste dafür teilweise abgerissen werden.

Die Feuerwehr Stuttgart war mit rund 70 Einsatzkräften vor Ort, der Rettungsdienst mit zehn, das THW war ebenfalls mit 10 Einsatzkräften im Einsatz. Für die Einsatzdauer wurden die Wachen 3 und 5 der Berufsfeuerwehr mit Kräften der Freiwilligen Feuerwehr Stuttgart besetzt.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr

Feuerwache 1: Kleineinsatzfahrzeug-Türöffnung

Feuerwache 2: Inspektionsdienst, Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter Atemschutz

Feuerwache 3: Direktionsdienst, Löschzug

Feuerwache 4: Gerätewagen-Atemschutz Messtechnik

Feuer- und Rettungswache 5: Löschzug

Verwaltungsstandort: Pressesprecher

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Hedelfingen: Mannschaftstransportwagen, 2 Löschfahrzeuge

Abteilung Logistik: Mannschaftstransportwagen, Anhänger

Feuerwache 3 und 5 durch die Abteilungen Untertürkheim und Wangen bzw. Degerloch/Hoffeld und Sillenbuch besetzt

Technisches Hilfswerk (THW)

Zugtrupp, Fachgruppe Räumen

Rettungsdienst

Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, Leitender Notarzt, 1 Notarzteinsatzfahrzeug, 3 Rettungswagen

