Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Zwei Verkehrsunfälle mit glimpflichem Ausgang

Bild-Infos

Download

Stuttgart (ots)

- PKW liegen auf dem Dach

- Insgesamt drei leicht Verletzte

Die Einsatzkräfte der Feuerwache 4 wurden am Samstag gegen 13:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Heilbronner Straße in Feuerbach alarmiert. Dort sollte ein PKW auf dem Dach liegen.

Vor Ort stellte sich heraus, dass ein LKW mit einem PKW kollidierte. Der PKW geriet gegen die seitliche Straßenbegrenzung und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die beiden Insassen waren leicht verletzt und konnten sich glücklicherweise vor Eintreffen der Feuerwehr selbstständig aus dem Fahrzeug befreien.

Die Feuerwehr unterstützte den Rettungsdienst bei der Patientenversorgung und sicherte die Einsatzstelle ab.

Bereits am frühen Morgen gegen 6:30 Uhr ereignete sich im Stadtteil Untertürkheim ein weiterer Verkehrsunfall in der Augsburger Straße. Auch hier überschlug sich ein PKW und Anrufer meldeten, dass es zu einer Rauchentwicklung am Fahrzeug komme.

Die Meldung über die Rauchentwicklung bestätigte sich letztlich nicht. Der Fahrer des PKW wurde von Ersthelfern befreit, noch bevor die Einsatzkräfte an der Unfallstelle ankamen.

Die Feuerwehr unterstützte auch hier den Rettungsdienst bei der Patientenversorgung und übergab die Einsatzstelle schließlich an die Polizei.

Einsatzkräfte:

Berufsfeuerwehr

Feuerwache 3: Löschzug

Feuerwache 4: Einsatzleitwagen, Löschfahrzeug

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Untertürkheim: Löschfahrzeug

Rettungsdienst

3 Rettungswagen

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell