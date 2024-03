Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Erstmeldung 06:30 Uhr: Einfamilienhaus in Vollbrand

Stuttgart (ots)

- Brand eines im Umbau befindlichen Gebäudes in Stuttgart-Lederberg

- Hedelfinger Filderauffahrt aktuell gesperrt

- Rauchgeruch in der Umgebung bis nach Stuttgart-Wangen

Am Montagmorgen alarmierten Anwohner gegen 04:50 Uhr die Feuerwehr Stuttgart in die Straße "Am Waldrand" in Stuttgart-Lederberg. Da die ersten Anrufer bereits von einem Gebäudevollbrand sprachen, alarmierte die Integrierte Leitstelle zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in das Wohngebiet.

Bei Eintreffen der Feuerwehr stand das im Umbau befindliche Einfamilienhaus bereits in Vollbrand. Vier Bewohnerinnen und Bewohner umliegender Gebäude musste ihre Häuser aus Sicherheitsgründen verlassen. Um einen Brandüberschlag auf diese Gebäude zu verhindern, setzte die Feuerwehr mehrere Löschrohre ein. Aktuell setzt die Feuerwehr fünf Löschrohre darunter zwei über Drehleitern zur Brandbekämpfung ein. Der Brand ist mittlerweile unter Kontrolle.

Das Gebäude kann durch die Feuerwehr nicht betreten werden, da im Inneren bereits Gebäudeteile eingestürzt sind. Für weitere Sicherungsmaßnahmen hat die Einsatzleitung einen Bagger des Technischen Hilfswerkes angefordert (THW).

Stand 06:30 Uhr wurde bei diesem Einsatz niemand verletzt. Die weitere Einsatzdauer kann aktuell noch nicht abgeschätzt werden. Die Feuerwehr Stuttgart ist mit rund 70 Einsatzkräften vor Ort.

Update folgt.

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell