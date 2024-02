POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 2402045

Polizei Mettmann

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

Am Samstag, 10. Februar 2024, kam es in Velbert an der Rottberger Straße zwischen 13 Uhr bis 18:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich augenscheinlich durch die Eingangstür Zutritt zum Haus. Diverse Räume wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, kann zum aktuellen Stand der Ermittlungen nicht festgestellt werden.

Am frühen Sonntagmorgen, 11. Februar 2024, zwischen 3 Uhr bis 11 Uhr kam es auf der Kurze Straße zu einem Einbruch in eine Gaststätte. Unbekannte verschafften sich durch die Eingangstür Zutritt zur Gaststätte. Es wurden Bargeld und Weinflaschen im Wert von 100 Euro entwendet.

In der Zeit von Freitag 9. Februar 2024, 20 Uhr, bis Montag, 12. Februar 2024, 11:50 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Bürogebäude an der Höferstraße in Velbert. Auf bislang unbekannte Weise verschafften sich die Täter Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendeten mehrere hochwertige Monitore und ein Fernsehgerät.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

In Ratingen kam es am Samstagabend, 10. Februar 2024, um 19 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße "An der Schlepp". Zwei unbekannte männliche Personen verschafften sich Zutritt zur Wohnung im ersten Obergeschoss durch die Balkontür. Die Mieterin, die sich zum Tatzeitpunkt in ihrer Wohnung befand, entdeckte die Täter, welche daraufhin unmittelbar die Flucht Richtung Kaiserswerther Straße ergriffen. Die beiden Täter waren circa 1,70 bis1,80 Meter groß. Einer der Täter trug eine schwarze und der andere eine orangene Kapuzenjacke. Zum aktuellen Stand der Ermittlungen konnte noch nicht festgestellt werden, ob etwas entwendet wurde.

In der Nacht von Samstag (10. Februar 2024) auf Sonntag (11. Februar 2024) kam es in der Zeit von 15:40 Uhr bis 00:20 Uhr in Ratingen an der Straße "Am Rennbaum" zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter verschafften sich augenscheinlich durch die Balkontür Zutritt zum Haus. Sämtliche Räume wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Es wurden Uhren und Schmuck entwendet.

Am Freitagabend, 9. Februar 2024, kam es in der Zeit von 17:30 Uhr bis 20:30 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Neanderstraße in Ratingen. Unbekannte Täter verschafften wich nach ersten Ermittlungen augenscheinlich durch die Terrassentür Zutritt zur Wohnung. Diverse Wohnräume wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Nach ersten Angaben sei hochwertiger Schmuck und eine Armbanduhr entwendet worden.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Mettmann ---

In der Nacht vom 10. Februar 2024 auf den 11. Februar 2024, kam es in der Zeit von 21:50 Uhr bis 1:20 Uhr kam es an der Rheinstraße in Mettmann zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Unbekannte verschafften sich augenscheinlich durch ein Seitenfenster Zutritt zur Wohnung. Die gesamte Wohnung wurde nach Wertgegenständen durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, kann zum aktuellen Stand der Ermittlungen nicht festgestellt werden.

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 / 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Hilden ---

Am Samstag, 10. Februar 2024, kam es in der Zeit von 8:30 Uhr bis 20:35 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Hoffeldstraße in Hilden. Unbekannte verschafften sich augenscheinlich durch die Eingangstür Zutritt zur im vierten Obergeschoss befindlichen Wohnung. Nach ersten Angaben wurde Bargeld und Schmuck entwendet. Täterhinweise liegen nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Haan ---

Am Abend des 11. Februar 2024, kam es in der Zeit von 17:20 Uhr bis 21:15 Uhr zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Straße "Am Bandenfeld" in Haan. Unbekannte verschafften sich augenscheinlich durch die Terrassentür Zugang zur Wohnung. Es wurden eine Küchenmaschine und Schmuck entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 / 9328-6480, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

In Langenfeld kam es in der Zeit von Donnerstag, 8. Februar 2024, um 17 Uhr bis Montag 12. Februar 2024, um 17:20 Uhr zu einem Einbruch in ein Reihenhaus an der Poststraße. Unbekannte Täter verschafften sich augenscheinlich durch die Terrassentür Zutritt zum Haus. Die Wohnräume wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Zum aktuellen Zeitpunkt der Ermittlungen kann nicht festgestellt werden, ob etwas entwendet wurde.

In der Zeit von Donnerstag, 8. Februar 2024, gegen 0 Uhr bis Montag, 12. Februar 2024, gegen 17:20 Uhr kam es zu einem weiteren Einbruch in ein Reihenhaus an der Poststraße in Langenfeld. Unbekannte verschafften sich augenscheinlich durch ein Fenster Zutritt zum Reihenhaus. Die Räumlichkeiten wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Ob etwas entwendet wurde konnte nicht abschließend geklärt werden.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

