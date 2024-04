Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PI Cloppenburg/Vechta für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis vom 12./13.04.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen - Körperverletzung

Am Samstag, 13.04.2024 gegen 01:15 Uhr wurde ein 20-jähriger Molberger Opfer einer Körperverletzung. Er befand sich zu diesem Zeitpunkt in Molbergen, Peheimer Straße am dortigen Kreisverkehr. Durch eine unbekannte Person wurde ihm Pfefferspray / Reizgas o.ä. ins Gesicht gesprüht.

Zeugen werden gebeten sich unter 04475/941220 bei der Polizei in Molbergen zu melden.

Löningen - Trunkenheit im Verkehr / Urkundenfälschung Am Samstag, 13.04.2024 gegen 01:43 Uhr befuhr ein 39-jähriger Löninger die Bundesstraße 213 aus Richtung Lastrup in Richtung Löningen. Nachdem das Fahrzeug aufgrund eines technischen Defektes an den Fahrbahnrand gelenkt werden musste, entfernten der Fahrzeugführer und zwei weitere Insassen die Kennzeichenschilder und flüchteten von Örtlichkeit. Die Personen konnten im Nachbereich durch eine Polizeistreife kontrolliert werden. Dabei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol steht. Ein Atemalkoholtest ergab 1,93 Promille. Dementsprechend wurde eine Blutprobe entnommen.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass das benutzte Fahrzeug nicht amtlich zugelassen und versichert war. Die Kennzeichenschilder und der Führerschein des Fahrzeugführers wurden sichergestellt.

Den Fahrzeugführer sowie einen Mitfahrer (Eigentümer des PKW) erwarten nun mehrere Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Urkundenfälschung und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Lindern - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Freitag 12.04.2024 gegen 07:45 Uhr befährt ein 51-jähriger Niederländer mit einem Sattelzug die Straße Pastorenbusch in Lindern und beabsichtigt die Vreeser Straße zu überqueren. Ein 36-jähriger aus Surwold, welcher die Vreeser Straße mit einem Transporter in Richtung Lindern befährt, muss ausweichen, kommt ins Schleudern und dadurch nach rechts vor der Fahrbahn ab. Der Fahrer des Transporters wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 3000 Euro.

Löningen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Freitag, 12.04.2024 gegen 15:10 Uhr kommt im Bereich einer Fußgängerampel in Höhe des Löninger Mühlenbaches auf der Böener Straße in Löningen zum Zusammenstoß zwischen dem PKW eines 68-jährigen Molbergers und einem 79-jährigen Fahrradfahrer aus Löningen. Der Radfahrer wurde dabei leicht verletzt. Es entstand zudem geringer Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell