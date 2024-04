Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Sachbeschädigung an PKW

Am Mittwoch, den 10.04.24, im Zeitraum von 08:15 Uhr bis 12:15 Uhr, zerkratzte eine bislang unbekannte Person mutwillig einen in der Bahnhofstraße abgestellten PKW BMW. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten

Am Donnerstag, den 11.04.24, gegen 15:12 Uhr, kam es auf der Bergstruper Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 60-Jährige Frau aus Vechta wurde hierbei verletzt. Diese war mit ihrem PKW Ford auf der Straße Holzhausen in Richtung "In den Tangen" unterwegs. Als sie die Bergstruper Straße überqueren wollte, kollidierte sie mit einem auf der Bergstruper Straße fahrenden PKW eines 45-jährigen Mannes aus Vechta.

