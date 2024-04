Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln - Sachbeschädigung an Radlader

Im Zeitraum von Mittwoch, den 10.04.24, gegen 16:00 Uhr, bis Donnerstag, den 11.04.24, gegen 07:30 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mutwillig einen im Kirchweg auf einer Baustelle abgestellten Radlader, sodass an diesem Schaden entstand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln unter 04478 958600 entgegen.

Molbergen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, den 11.04.24, gegen 06:00 Uhr, kam es auf der Molberger Straße im Begegnungsverkehr zu einem sogenannten Spiegelunfall zwischen zwei sich entgegenkommenden LKWs. Einer der beiden Unfallbeteiligten entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Essen - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, den 11.04.24, gegen 07:10-07:15 Uhr, kam es auf der Bartmannsholter Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten. Ein 36-jähriger Mann aus Cappeln fuhr mit seinem PKW Mercedes auf der Bartmannsholter Straße. Im Einmündungsbereich zur Darreler Straße kam es zum Zusammenstoß mit einer 51-jährigen Frau aus Essen, welche mit ihrem PKW Ford die Bartmannsholter Straße überqueren wollte. Der 36-jährige Cappelner wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt.

Cloppenburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, den 11.04.24, im Zeitraum von 07:55 Uhr bis 15:30 Uhr, fuhr eine bislang unbekannte Person auf einem Parkplatz in der Museumstraße gegen einen ordnungsgemäß geparkten PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. An dem PKW VW entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell