Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrecher scheitern in Wiedenbrück

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MS) - Zwischen Freitagabend (29.03., 23:30 Uhr) und Samstagmorgen (30.03., 09:50 Uhr) versuchten bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Kaspar-von-Zumbusch-Straße in Wiedenbrück zu gelangen. Sowohl an der Terrassen- als auch an der Hauseingangstür sowie an einem Fenster wurden Hebelmarken festgestellt. Der Einbruchsversuch misslang.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat im genannten Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell