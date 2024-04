Polizei Gütersloh

POL-GT: Versuchter Einbruch in Avenwedde

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MS) - Zwischen Dienstagmittag (26.03., 12:00 Uhr) und Mittwochnachmittag (27.03., 15:00 Uhr) versuchten bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Sebastianweg in Avenwedde einzubrechen. Sie schlugen ein Loch in ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes, gelangten aber nicht ins Innere.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem versuchten Einbruch machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell