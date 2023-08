POL-HI: Egänzung zu Auftragsnummer 5136430

Hildesheim (ots) - ALFELD (vos). Am 11.08.2023 zwischen 16.30 und 18 Uhr kam es in der Kaiser-Wilhelm-Straße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich im Vorbeifahren den Außenspiegel eines dort am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Auch der unfallverursachende Wagen wurde vermutlich am Außenspiegel beschädigt und ließ einen Teil der Verkleidung am ...

