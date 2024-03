Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfallzeugen gesucht - Unbekannter Fahrer einer Landmaschine beschädigt Bahnschranke

Gütersloh (ots)

Borgholzhausen (MK) - Am Donnerstagvormittag (28.03., 10.15 Uhr) verständigten Zeugen die Polizei Gütersloh über eine beschädigte Bahnschranke an der Einmündung Holtfelder Straße/ Bödinghausen/ Eschweg. Den Erkenntnissen nach habe ein bislang unbekannter Fahrer einer Landmaschine, samt Güllefassanhänger, die Straße Bödinghausen in Richtung An der Bundesstraße befahren. Als der Fahrer die Bahntrasse querte, wurde die sich herabsenkende Bahnschranke beschädigt. Der Fahrer setzte die Fahrt mit seinem Gespann fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die Polizei sucht Unfallzeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Unfallgeschehen machen oder hat Hinweise auf das beschriebene Gespann? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

