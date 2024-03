Polizei Gütersloh

POL-GT: Auseinandersetzung dreier Unbekannter mit 23-Jährigem

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Mittwochabend (27.03., 22.00 Uhr) kam es im Ortsteil Friedrichsdorf an der Straße Zur Großen Heide zu einer Auseinandersetzung von drei bislang unbekannten Tätern und einem 23-jährigen Mann. Bisherigen Erkenntnissen nach befanden sich zuvor alle Beteiligten in einem Linienbus von Avenwedde Bahnhof nach Friedrichsdorf. Dort stieg der 23-jährige Gütersloher an der Straße Zur Großen Heide aus. Die drei Jugendlichen stiegen ebenfalls aus und sprachen den Gütersloher an. Unvermittelt begann das Trio den 23-Jährigen zu schlagen und zu treten und lies kurz darauf wieder von ihm ab. Einer ging anschließend in Richtung Haflinger Straße davon, die anderen beiden in Richtung Brackweder Straße. Der 23-Jährige war leicht verletzt, eine Behandlung eigenen Angaben nach allerdings nicht notwendig.

Der Beschreibung nach waren die drei Jugendlichen 15 - 18 Jahre alt. Zwei hatten ein osteuropäisches Aussehen, einer ein südländisches. Einer der drei trug zudem einen grauen Kapuzenpullover.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Vorfall machen? Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise auf die beschriebenen Personen geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

