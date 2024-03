Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrskontrolle, Drogenfund und Untersuchungshaft

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Beamte der Polizei Gütersloh kontrollierten am Montagabend (25.03., 22.15 Uhr) ein Auto auf der Verler Straße nahe dem Autobahnzubringer und entdeckten dabei im Fahrzeug eine nicht geringe Menge Drogen.

Im Zuge der Überprüfung der beiden 19-jährigen Aachener, fiel den Polizisten ein deutlicher Marihuanageruch auf. Der Fahrer des VW gab sich daraufhin mit einer Durchsuchung einverstanden. Im Fahrzeuginneren entdeckten die Beamten dabei zwei Päckchen mit mehreren Hundert Gramm einer Substanz, welche sich zu einem späteren Zeitpunkt als Heroin erwies. Zudem befanden sich im Auto Reste von Marihuana.

Unvermittelt flüchtete der Beifahrer nach dem Fund zu Fuß in Richtung eines angrenzenden Ackerfeldes. Hinzugezogenen Polizeikräften gelang es allerdings kurz darauf den flüchtigen 19-Jährigen in einem Jägerhochsitz ausfindig zu machen. Beide Personen wurden in der Folge vorläufig festgenommen. Zudem leiteten die Beamten ein Strafverfahren gegen die beiden Aachener ein.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Bielefeld am gestrigen Dienstag (26.03.) wurde der 19-jährige Fahrer des VW nach Personalienfeststellung entlassen. Den 19-jährigen Beifahrer führten die Beamten auf Antrag der Staatsanwaltschaft einer Haftrichterin am Amtsgericht vor. Diese verkündete im Anschluss die Untersuchungshaft.

