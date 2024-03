POL-FR: Lörrach: Unfallflucht in der Haagener Straße - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 13.03.2024, musste die A 98 zwischen Albbruck und Laufenburg nach einem Lkw-Unfall zeitweise gesperrt werden. Gegen 12:15 Uhr war ein in Richtung Albbruck fahrender Sattelzug von der Fahrbahn abgekommen. Der 46 Jahre alte Fahrer war zunächst nach rechts geraten und gegen eine Leitplanke geprallt. In der Folge kam der Sattelzug nach links, querte die komplette Autobahn und blieb in einer ...

