Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu "Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald/Schallstadt - mit Radlader großen Schaden verursacht - Zeugen/Geschädigte gesucht!" - hier: Drei Tatverdächtige nach Vandalismus am Batzenberg

Freiburg (ots)

Die Polizei konnte im Rahmen ihrer Ermittlungen drei Tatverdächtige feststellen.

Die Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren stehen im Verdacht, in der Nacht auf den 25. Februar 2024 einen am Batzenberg abgestellten Radlader unbefugt in Gebrauch genommen und damit Rebstöcke zerstört zu haben. Außerdem sollen sie zahlreiche Schilder umgefahren, eine Sitzbank beschädigt und Schäden am dortigen Straßenbelag verursacht haben.

Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf circa 40.000 Euro.

Die Ermittlungen dauern an.

Sb

Ursprungsmeldung:

Freiburg Mitteilungszeitpunkt: Sonntag, 25.02.2024, 08:00 Uhr

Im Laufe der Nacht von Samstag auf Sonntag trug sich im Rebgelände am Batzenberg in Schallstadt folgender Sachverhalt zu:

Unbekannte Täterschaft nahm einen am Batzenberg abgestellten Radlader unbefugt in Gebrauch. Mit dem Radlader wurde im Anschluss großer Sachschaden verursacht.

Der Radlader wurde in Richtung Schallstadt-Ort bewegt - auf einer Länge von mehreren hundert Metern wurden zahlreiche Schilder umgefahren und durch sinnloses Herumfahren Reben zerstört. Auch eine Sitzbank wurde beschädigt.

Anschließend wurde der Radlader wieder an den ursprünglichen Ort zurückgestellt.

Die Schneise der Beschädigungen zieht sich über eine Länge von etwa 200 Metern. Der Schaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen.

Mögliche Geschädigte, die die Polizei noch nicht erreichen konnten und insbesondere Zeugen, die zur Klärung des Sachverhaltes beitragen können, werden gebeten, sich rund um die Uhr beim Polizeirevier Freiburg-Süd zu melden, Tel. 0761 882 4421.

PP FR, FLZ/MP

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell