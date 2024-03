POL-FR: Bad Säckingen: Fußgänger wird schwer verletzt

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 13.03.2024, gegen 7 Uhr, wurde in der Karl-Friedrich-Straße in Emmendingen ein hochwertiges E-Bike im Wert von rund 2.500 Euro samt auf dem Gepäckträger befindlicher Handtasche mit Geldbörse entwendet. Das dunkelrote E-Bike der Marke "Morrison", Modell "21 E 6.0 Wave 28", war mit einem Fahrradschloss gesichert. Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-582-0) hat die Ermittlungen ...

