Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kenzingen: Kind über den Fuß gefahren und unerlaubt von der Unfallstelle entfernt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 13.03.2024, gegen 13 Uhr, wurde ein 8-jähriges Kind beim Überqueren eines Fußgängerüberweges an der Grundschule in Kenzingen von einer bislang unbekannten Fahrzeugführerin verletzt.

Die Fahrzeugführerin fuhr nach derzeitigem Kenntnisstand die Schulstraße entlang, missachtete das Vorrecht des Kindes am Fußgängerüberweg und fuhr diesem dabei über einen Fuß. Das Kind erlitt dadurch einen Mittelfußbruch. Anschließend entfernte sich die Fahrzeugführerin unerlaubt von der Unfallstelle.

Das Verursacherfahrzeug und die Fahrzeugführerin werden wie folgt beschrieben: dunkler Pkw, weibliche Fahrzeugfühererin, ca. 20 bis 30 Jahre alt, blonde Haare, dunkle Sonnenbrille.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Fahrzeugführerin oder zum Verursacherfahrzeug geben können.

RE

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell