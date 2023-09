Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Festnahme aufgrund U-Haftbefehl führt zum Auffinden weiteren Diebesgutes

Bruchertseifen (ots)

Am späten Abend des 22.09.2023 konnten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Altenkirchen einen mit U-Haftbefehl gesuchten 43-Jährigen polnischen Staatsbürger, der sich nur sporadisch in hiesigem Dienstgebiet aufhält, widerstandslos in der Ortslage Bruchertseifen festnehmen. Bei der anschließend durchgeführten Fahrzeugdurchsuchung konnte eine hohe Anzahl an Kompletträdern und Alufelgen festgestellt werden, zu deren Herkunft der Festgenommene keine plausiblen Angaben machen konnte. Es besteht der Anfangsverdacht eines Diebstahls, wodurch weitere Ermittlungen aufgenommen wurden. Das Fahrzeug wurde samt Diebesgut sichergestellt. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise, die zur Ermittlung eines möglichen Tatortes führen könnten. Wem ist das genutzten Fahrzeug an möglichen Tatorten aufgefallen? Wer kann Angaben zu Herkunft der Räder machen? Es handelt es sich um einen weißen Renault Kastenwagen/Transporter mit einem auffälligen schwarzen Strich/Aufkleber auf der Motorhabe und polnischem Kennzeichen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Altenkirchen unter der Telefonnummer 02681/9460 oder per E-Mail: pialtenkirchen@polizei.rlp.de entgegen.

