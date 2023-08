Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth - schwerer Verkehrsunfall mit Motorrad

Wörth am Rhein (ots)

Am Mittwoch Abend gegen 23:35h ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in Wörth in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße in Höhe der Esso-Tankstelle. Ein 54-jähriger PKW Fahrer aus Wörth wollte nach links auf das Tankstellengelände abbiegen und übersah hierbei einen entgegenkommenden 63-jährigen Motorradfahrer. Der Motorradfahrer fuhr ungebremst in die rechte Seite des abbiegenden PKW. Er und seine 61-jährige Sozia wurden über das Fahrzeug geschleudert und blieben schwer verletzt auf der Straße liegen. Sie wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der PKW Fahrer blieb unverletzt. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde ein Gutachter beauftragt. Hinweise auf Substanzmissbrauch liegen derzeit nicht vor. Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 18.000 Euro belaufen.

