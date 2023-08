POL-PDLD: Kandel - Verkehrskontrollen

Kandel (ots) - Bei Unkrautvernichtungsarbeiten mittels Gasbrenner entfachte sich am Mittwochmorgen gegen 08:45h ein Schwelbrand an einer Fahrradladesäule am Bahnhof in Kandel. Die mit Unkraut umringte Bodenplatte der Ladesäule bestand aus brennbarem Material, sodass die sich fortarbeitende Glut auf der Bodenplatte die Kabel im Inneren der Ladesäule beschädigte. Die freiwillige Feuerwehr konnte den Schwelbrand schnell ...

