Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kennzeichen entwendet - Zeugen gesucht

Bad Bergzabern (ots)

Am Mittwoch, 23.08.23, zwischen 12:00 und 17:00 Uhr, wurde in der Königstraße an einem Motorrad mit LÖ-Zulassung, das Kennzeichenschild mutwillig abgerissen und entwendet. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

