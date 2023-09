POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bad Hönningen (ots) - In dem Zeitraum vom 20.09.23, 17:00 Uhr und dem 21.09.23, 08:00 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter versucht ein Fenster im Dienstgebäude der Verbandsgemeinde Bad Hönningen aufzuhebeln. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Linz, unter der Telefonnummer 02644-943-0 oder per Email an pilinz@polizei.rlp.de, erbeten. Rückfragen ...

