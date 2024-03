Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: A 98 nach Lkw-Unfall gesperrt

Am Mittwoch, 13.03.2024, musste die A 98 zwischen Albbruck und Laufenburg nach einem Lkw-Unfall zeitweise gesperrt werden. Gegen 12:15 Uhr war ein in Richtung Albbruck fahrender Sattelzug von der Fahrbahn abgekommen. Der 46 Jahre alte Fahrer war zunächst nach rechts geraten und gegen eine Leitplanke geprallt. In der Folge kam der Sattelzug nach links, querte die komplette Autobahn und blieb in einer angrenzenden Wiese stehen. Der Sattelzug blockierte mit dem Heck seines Aufliegers einen Fahrstreifen. Die Autobahn war noch mit Einschränkungen nutzbar, allerdings musste die Strecke zur Bergung des Sattelzuges bis 15:20 Uhr komplett gesperrt werden. Der Fahrer blieb unverletzt, der entstandene Sachschaden liegt bei rund 8000 Euro. Zur Bergung war ein Abschleppunternehmen und das Technische Hilfswerk im Einsatz, die Streckensperrung und Fahrbahnreinigung übernahm die Straßenmeisterei.

