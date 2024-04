Polizei Gütersloh

POL-GT: Versuchter Einbruch - Terrassentür eingeschlagen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MS) - Am Abend des Karfreitags (29.03., 20:39 Uhr) versuchten bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Karl-Rogge-Weg in Gütersloh einzubrechen. Sie schlugen ein Loch in die Terrassentür, betraten das Gebäude nach bisherigen Erkenntnissen aber nicht. Vermutlich verschreckte der akustische Ton der Alarmanlage die Täter.

Ob es einen Zusammenhang zu einem versuchten Einbruch in Avenwedde gibt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat Karfreitag im Karl-Rogge-Weg oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell