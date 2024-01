Goslar (ots) - Sachbeschädigung am PKW In der Zeit von Montag, 22.01.2024 auf Dienstag, 23.01.2024 zwischen 21:00 Uhr und 10:00 Uhr wird in Seesen in der Straße Gänsepforte vor der Hausnummer 10, durch eine bislang unbekannte Person der Hinterreifen eines blauen VW Polo beschädigt. Ein Ermittlungsverfahren gegen "Unbekannt" wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. ...

