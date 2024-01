Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen: Pressemeldung vom 24.01.2024

Goslar (ots)

Sachbeschädigung am PKW

In der Zeit von Montag, 22.01.2024 auf Dienstag, 23.01.2024 zwischen 21:00 Uhr und 10:00 Uhr wird in Seesen in der Straße Gänsepforte vor der Hausnummer 10, durch eine bislang unbekannte Person der Hinterreifen eines blauen VW Polo beschädigt. Ein Ermittlungsverfahren gegen "Unbekannt" wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am 23.01.2024 gegen 13:20 Uhr befährt eine 55-jährige Frau mit ihrem PKW die Bornhäuser Straße/B248 in Richtung Osterode. Ein 57-jährige LKW-Fahrer befährt die selbige Straße in Fahrtrichtung Seesen aus Richtung Osterode kommend. Als er nach links auf die B243 in Richtung Bornhausen abbiegt, übersieht er die vorfahrtsberechtigte Fahrerin des PKW, sodass es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen kommt. Die Fahrerin des PKW wird dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 5000,- Euro.

Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person Am 23.01.2024 gegen 14:20 Uhr befährt ein 68-jähriger Mann mit seinem Mofa die B243 aus Bornhausen kommend in Richtung Seesen, als ein vor ihm befindlicher 68-jährige Fahrer eines PKW verkehrsbedingt die Geschwindigkeit reduziert. Der Mofa-Fahrer übersah den Bremsvorgang und fuhr auf den PKW auf, wobei er sich schwer verletzte. Er wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 6000,- Euro. i.A. Müller, PK'in

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell