POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 24.01.2024

Wolfshagen

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Dienstagabend eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Wolfshagen in Brand.

Gegen 20.40 Uhr hatten aufmerksame Nachbarn Rauchentwicklung in dem Haus in der Heinrich-Schwier-Straße bemerkt. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand in der betroffenen Wohnung und verhinderte eine Ausbreitung des Feuers. Durch entstandene Rauchgase erlitten sechs Bewohner des Hauses eine leichte Rauchgasvergiftung.

Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Goslar

Am Montagabend wurde ein blauer Suzuki Splash im Stadtteil Jürgenohl bei einem Verkehrsunfall beschädigt.

Der Suzuki hatte zwischen 18 Uhr und 22.15 Uhr in der Robert-Koch-Straße geparkt. In dieser Zeit touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug im Vorbeifahren dessen linken Außenspiegel und beschädigte diesen.

Wer Hinweise zu diesem Unfall, insbesondere zum flüchtigen Fahrzeug, geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Goslar unter (05321) 339-0 in Verbindung zu setzen.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 6 in Höhe Sudmerberg am Dienstagmittag wurde eine Person leicht verletzt und zwei Pkw erheblich beschädigt.

Aufgrund einer Reifenpanne blieb eine 82-jährige Frau aus Goslar gegen 14.15 Uhr mit ihrem Opel Mokka auf der B 6 in Fahrtrichtung Bad Harzburg liegen. Dies erkannte die 44-jährige Fahrerin eine VW Golf offensichtlich zu spät und fuhr auf den Opel auf.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt. Eine Beifahrerin des Opel wurde leicht verletzt dem Krankenhaus zugeführt.

