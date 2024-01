Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Zeugenaufruf nach Anzeige wegen sexueller Belästigung:

Am Abend des 30.12.2023, gegen 19.30 Uhr, befand sich eine junge Frau auf der Herzog-Wilhelm-Straße in Bad Harzburg auf dem Weg zum Bahnhof, um einen Zug zu erreichen. Bevor sie den Bahnhof erreichte, begegnete ihr eine bislang unbekannte männliche Person. Dieser Mann drehte sich um und ging hinter ihr her. Als er sich auf gleicher Höhe befand, legte er ungefragt einen Arm um ihre Schulter und zog sie an sich heran. Die junge Frau stieß den Mann von sich. Nachdem sie ihren Weg fortgesetzt hatte, wurde sie wiederum von dem jungen Mann am Ticket-Automaten eingeholt. Dort berührte er ihr Gesäß mit der Hand. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Ca. 16 bis 21 Jahre alt, ca. 170 - 180 cm groß, schlank, südosteuropäisches Erscheinungsbild. Er sprach kein Deutsch. Er trug eine dunkle Hose, eine mittelgraue Kapuzenjacke, eine dunkle Mütze und darüber eine Kapuze. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben sollten sich bei der Polizeidienststelle in Bad Harzburg melden.

