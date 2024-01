Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar für den 22.01.2024

Goslar (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Wochenende in Langelsheim ereignete, sucht die Polizei Goslar Zeugen.

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug befuhr zwischen Sonnabend, 18 Uhr, und Sonntag, 15.30 Uhr, die Mühlenstraße in Langelsheim. In Höhe Haus Nr. 12 kollidierte das Fahrzeug mit einem am Fahrbahnrand geparkten grünen VW Caddy und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die Schadenshöhe am VW Caddy wird auf mindestens 4.000 Euro geschätzt.

Hinweise zum Unfallhergang, insbesondere zum flüchtigen Unfallverursacher, nimmt die Polizei Goslar unter (05321) 339-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell