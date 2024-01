Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen: Pressemeldung vom 22.01.2024

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person, Schaden ca. 10.000 Euro. 21.01.2024, 16.25 Uhr, 38723 Seesen/Rhüden, L 466. Ein 60-jähriger Pkw Fahrer aus Delligsen befuhr die L 466 aus Rhüden kommend in Rtg. Lamspringe und kam auf Grund winterlicher Straßenverhältnisse, im Bereich einer Linkskurve, nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei wurde der Unfallbeteiligte leicht verletzt. Fremdschaden entstand nicht. Am verunfallten Pkw entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 10.000 Euro.

Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person, Schaden ca. 5000,- Euro. 21.01.2024, 20.25 Uhr, 38723 Seesen/Rhüden, L 466. Ein 24-jährige Pkw Fahrer aus Delligsen befuhr die L 466 aus Rhüden kommend in Rtg. Lamspringe und kam auf Grund winterlicher Straßenverhältnisse, im Bereich einer Linkskurve, nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei wurde seine 22-jährige Beifahrerin aus Langelsheim leicht verletzt und vorsorglich einem Krankenhaus zugeführt. Fremdschaden entstand nicht. Am beteiligten Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 5000,- Euro./hei)

