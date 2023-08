Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Doppelt hält nicht immer besser

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Ein zweifach gesichertes Fahrrad musste am Erfurter Hauptbahnhof aus seiner misslichen Lage befreit werden.

Eine 24-jährige Frau sprach am gestrigen Mittag am Erfurter Hauptbahnhof eine Streife der Bundespolizei an und schilderte, dass ihr im Radhaus abgestelltes Mountainbike durch eine dritte Person zusätzlich mit einem weiteren Kettenschloss versehen worden ist und fest an einem Haltebügel verankert war. Die Mitnahme ihres Fahrrades war ihr selbst somit nicht mehr möglich. Nachdem die junge Frau einen Eigentumsnachweis erbringen und ihr originäres Schloss öffenen konnte, halfen ihr die Beamten mit einem Bolzenschneider weiter, indem sie die fremde Sicherung durchtrennten.

Ob das Fahrrad mutwillig oder versehentlich angeschlossen wurde, konnte zunächst nicht geklärt werden.

Das Rad der 24-Jährigen wurde durch die Bundespolizei "befreit" und die dankbare Reisende konnte ihr Fahrt auf zwei Rädern fortsetzen.

