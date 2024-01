Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeistation Braunlage: Zeugenaufruf zu großflächiger Kraftstoffspur

Goslar (ots)

Am Dienstag, dem 23.01.2024 melden mehrere Verkehrsteilnehmer gegen 15:30 Uhr eine großflächige Kraftstoffspur auf der Mühlenstraße in St. Andreasberg. Eine Überprüfung durch den Funkstreifenwagen der Polizei Braunlage ergibt, dass die Spur auf der Landesstraße 520, ca. in Höhe der Firma Eckold beginnt, dann über der Ortslage Silberhütte und der Mühlenstraße in St. Andreasberg, bis zur Katharina-Neufang-Straße verläuft. Hier verläuft sich die Spur jedoch. Die freiwilligen Feuerwehren St. Andreasberg und Braunlage beseitigen die Spur innerhalb der Ortslage. Die Straßenmeisterei Braunlage wird für die Beseitigung außerhalb der Ortslage in Kenntnis gesetzt.

Ein Verursacher für die Kraftstoffspur konnte bisher nicht ermittelt werden. Deshalb bittet die Polizei um Hinweise auf den Verursacher. Diese können bei der Polizei in St. Andreasberg, Telefon 05582/999970 oder bei der Polizei Braunlage unter der Telefonnummer 05520/93260 erfolgen.

i.A. Richter, POK

