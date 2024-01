POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 23.01.2024

Goslar (ots) - Zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Wochenende in Langelsheim ereignete, sucht die Polizei Goslar Zeugen. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug befuhr zwischen Sonnabend, 18 Uhr, und Sonntag, 15.30 Uhr, die Mühlenstraße in Langelsheim. In Höhe Haus Nr. 12 kollidierte das Fahrzeug mit einem am Fahrbahnrand geparkten grünen VW Caddy und entfernte ...

