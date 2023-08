LPI-G: Pkw machte sich alleine auf den Weg

Gera (ots) - Gera. Unbekannte kratzten in der Nacht von Freitag (11.08.23) zu Samstag (12.08.23) ein verfassungswidriges Symbol in den Lack eines in der Rudolf-Hundt-Straße geparkten Lkw. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zu den Hintergründen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0365/ 8234-1465 zu melden (Bezugsnummer: 0209697/2023). (TM) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera ...

