Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Brand mit einer schwerverletzten Person in Korschenbroich-Glehn

Neuss-Korschenbroich (ots)

Am 26.12.23, 08:58 Uhr, kam es in Korschenbroich-Glehn, Alte Landstraße 22, zu einem Wohnhausbrand mit einer schwerverletzten Person. In einem Einfamilien-Reihenhaus kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand. Bei Eintreffen der ersten Rettungskräfte und der Polizei hatten sich die beiden Bewohner schon ins Freie retten können. Trotz sofortiger, umfangreicher Löscharbeiten seitens der Feuerwehr griffen die Flammen auf benachbarte Gebäude über. Insgesamt wurden 4 Gebäude beschädigt, wovon 3 Gebäude nicht mehr bewohnbar sind. Die Bewohner wurden durch die Stadt Korschenbroich untergebracht. Eine verletzte Personen musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Eine zweite verletzte Person wurde mit einem RTW in ein örtliches Krankenhaus transportiert. Die Brandermittler der Kriminalpolizei Neuss haben die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache aufgenommen. Über die genaue Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Kl.

