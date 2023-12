Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Schwerer Verkehrsunfall an Heiligabend in Dormagen

Dormagen (ots)

Am 24.12.2023, um 19:00 Uhr kam es in Dormagen-Hackenbroich auf der Roggendorfer Straße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden unter Beteiligung von zwei PKW.

Ein 54-jähriger Kölner fuhr mit seinem Pkw Chevrolet in der Ortslage Hackenbroich von der Salm-Raifferscheid-Allee Ecke Roggendorfer Straße in den dortigen Kreisverkehr, um diesen auf der Roggendorfer Straße in Fahrtrichtung Köln zu verlassen. Dabei kam er aus bisher nicht bekannten Gründen nach Verlassen des Kreisverkehres von seiner Fahrspur ab, geriet in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem ihm entgegenkommenden Hyundai einer 52-jährigen aus Köln. Im Fahrzeug der Kölnerin saßen zur Unfallzeit eine 73-jährige Insassin und ein 13-jähriges Kind.

Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und ein Brand des Pkw der weiblichen Unfallbeteiligten konnte vor Ort gelöscht werden. Die Pkw wurden durch die Polizei sichergestellt.

Alle Unfallbeteiligten wurden zum Teil schwer-, aber nicht lebensgefährlich verletzt, in umliegende Krankenhäuser verbracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurden die Fahrbeziehungen im Kreisverkehr kurzzeitig gesperrt. Nennenswerte Verkehrsstörungen sind nicht entstanden. (Ro.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell