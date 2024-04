Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht gesucht

Bad Lobenstein (ots)

Im Zeitraum vom 31.03.2024, 12.00 Uhr bis zum 31.03.2024, 13.30 Uhr, wurde in Bad Lobenstein am Leonberger Platz ein blauer PKW Opel Insignia im Bereich des hinteren linken Stoßfängers, mutmaßlich beim Ein -oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug, beschädigt. Zeugen, insbesondere der Fahrer eines weißen PKW Skoda City GO (die Aufschrift GO in grün), welcher sich zu dieser Zeit ebenfalls am Leonberger Platz aufhielt, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 0082907 bei der Polizei Schleiz, Tel.: 03663 4310 zu melden.

