LPI-SLF: Dieseldiebstahl

Oberweißbach (ots) - Am Freitag, dem 05.04.2024, ereignete sich in der Sonneberger Straße in Oberweißbach im Zeitraum von 07:00 Uhr - 07:30 Uhr ein Verkehrsunfall mit anschließendem Unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer verursachte beim Vorbeifahren am Anwesen Höhe Hausnummer 3 erheblichen Schaden an der Fassade des Hauses. Beim Unfallfahrzeug könnte es sich anhand der ...

