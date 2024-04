Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Oberweißbach (ots)

Am Freitag, dem 05.04.2024, ereignete sich in der Sonneberger Straße in Oberweißbach im Zeitraum von 07:00 Uhr - 07:30 Uhr ein Verkehrsunfall mit anschließendem Unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer verursachte beim Vorbeifahren am Anwesen Höhe Hausnummer 3 erheblichen Schaden an der Fassade des Hauses. Beim Unfallfahrzeug könnte es sich anhand der vorgefunden, gesicherten Spuren um einen roten PKW/ LKW gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0086910 beim Saalfelder Inspektionsdienst zu melden.

