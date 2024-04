LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Leutenberg (ots) - Am gestrigen Tag, gegen 15.30 Uhr, befuhr der 47-jährige Fahrer eines Motorrades die B 90 von Leutenberg kommend in Richtung Hockeroda. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam zu Fall. Der Mann zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen ...

mehr