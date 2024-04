Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Streit eskaliert in der Baustellenumfahrung

Gräfenwarth (ots)

Am 06.04.2024 befuhr gegen 23:15 Uhr ein 24-jähriger mit seinem Pkw Audi den Geschwister-Scholl-Weg in Gräfenwarth. Durch einen Anwohner, welcher mitten auf der Fahrbahn stand, wurde der Kraftfahrer an der Weiterfahrt gehindert. Zwischen den Männern entwickelte sich folglich ein Streigespräch, da der Anwohner mit der dort gefahrenen Geschwindigkeit des Audis nicht einverstanden war. Als der Anwohner beiseite trat und der junge Mann seine Fahrt fortsetzen wollte, schlug der Anwohner gegen das Fahrzeug des 24-Jährigen. Dieser stieg folglich aus, woraufhin sich eine Handgemenge zwischen den Streithähnen entwickelte. Nur durch das beherzte Eingreifen der Beifahrerin sowie der Ehefrau des Anwohners konnte schlimmeres verhindert werden. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchter Sachbeschädigung sowie versuchter Körperverletzung.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell