LPI-SHL: Eigentümer gesucht

Zella-Mehlis (ots) - Drei Männer befanden sich am Samstag gegen 22:30 Uhr vor dem Bahnhofsgebäude in der Suhler Straße in Zella-Mehlis. Ein Zeuge sah die Personen und als er wenige Momente später wieder in deren Richtung schaute, lag ein 20-Jähriger blutüberströmt am Boden. Zwei der Männer, ein 31 Jahre alter Mann türkischer und ein 30-jähriger Mann libyscher Herkunft, flüchteten in Richtung eines Industriegebietes und konnten von Polizisten gestoppt und ...

mehr