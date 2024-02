Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mülltonnen brannten

Suhl (ots)

Aus bislang nicht geklärten Gründen brannten Sonntagnacht zwei Mülltonnen, die vor einem Haus in der Straße "An der Lauter" in Suhl-Goldlauter abgestellt waren. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindern. Ein Schaden von ca. 1.300 Euro entstand.

