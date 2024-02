LPI-SHL: Sachen beschädigt

Meiningen (ots) - Unbekannte Täter beschädigten vermutlich in der Nacht zum Montag die Eingangstür eines Geschäftsgebäudes in der Ernestinerstraße in Meiningen mit einem Edelstahlmülleimer. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Ob die Täter versucht hatten in das Gebäude einzudringen oder die Beschädigung der Tür im Vordergrund stand, muss noch ermittelt werden. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der ...

