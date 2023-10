POL-GG: Rüsselsheim: Wichtige Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht!

Kelsterbach (ots) - Unfallzeit: Freitag, 13.10.2023, um 23:10 Uhr Unfallort: B43 in Fahrtrichtung Frankfurter Flughafen, Höhe Auffahrt Kelsterbach auf B43 Am Freitag, den 13.10.2023 gegen 23:10 Uhr kam es auf der B43 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 48-jähriger Fahrer fuhr mit seinem schwarzen VW Polo die B43 in Richtung Frankfurt Flughafen entlang. Als er in Höhe der Auffahrt Kelsterbach auf die B43 war, wollte ein weißer BMW, Limousine, auf die B43. Hierbei ...

