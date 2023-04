Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mehrere Mülltonnenbrände in Troisdorf

Troisdorf (ots)

Am Dienstag (04. April) kam es zwischen 22:30 Uhr und 22:50 Uhr zu einem Brand eines Abfallbehälters an der Lülsdorfer Straße in Troisdorf-Spich. Anwohner nahmen eine Rauchentwicklung und Flammen wahr, woraufhin sie die Feuerwehr informierten. Der Abfallbehälter wurde stark beschädigt. Durch die Hitzeentwicklung wurden auch eine hinter der Mülltonne befindliche Gebäudewand und eine Metalltür beschädigt. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Die örtliche Feuerwehr löschte den Brand. Im weiteren Verlauf der Nacht zu Mittwoch (05. April) ereigneten sich zwei weitere Brände an der Roncallistraße und der Hochfeldstraße in Troisdorf. Gegen 01:00 Uhr bemerkten zwei Zeugen, die mit ihrem Auto die Roncallistraße entlang fuhren, mehrere brennende Mülltonnen, die vor einem Mehrfamilienhaus standen. Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen und löschen. Vier Mülltonnen brannten vollständig ab. Zwei weitere wurden leicht beschädigt. Der Sachschaden wird auf knapp 1.000 Euro geschätzt. Anderthalb Stunden später nahm ein weiterer Autofahrer einen brennenden Abfallbehälter in der Hochfeldstraße wahr. Die Kunststofftonne stand vor einem Mehrfamilienhaus und wurde stark beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Feuerwehrleute konnten den Brand löschen. Alle Brandorte wurden beschlagnahmt. Verletzt wurde niemand. Das Kriminalkommissariat 1 der Polizei Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen zu den Brandursachen aufgenommen. Ob ein Tatzusammenhang zwischen den Bränden besteht, ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen. Da an den Brandörtlichkeiten eine Vorsatztat nicht ausgeschlossen werden konnte, hat die Polizei die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte unter 02241 541-3221. (Re)

