POL-SU: Einbruch in Autohäuser - Transporter entwendet

Hennef (ots)

In der Nacht zu Samstag (01. April) wurde zwischen 00:00 Uhr und 00:30 Uhr in ein Autohaus an der Frankfurter Straße in Hennef eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter entwendeten einen weißen Mercedes Transporter, der vor dem Autohaus auf dem Gelände abgestellt war. Im Anschluss schnitten sie, mutmaßlich mit einem Winkelschleifer, ein Loch in einen Metallzaun, um auf das angrenzende Grundstück zu gelangen, wo sich ein weiteres Autohaus mit einer Werkstatt und einer Lagerhalle befindet. Indem sie eine Tür aufhebelten, gelangten sie in das Innere des Gebäudes. Aus der Werkstatt wurden mehrere Autobatterien und Fahrzeugteile entwendet. Das Diebesgut wurde vermutlich mit dem gestohlenen Transporter aus dem Nachbarautohaus abtransportiert. Gegen 11:30 Uhr konnte der Geschäftsführer des Autohauses den Sprinter orten. Demnach sollte sich das Fahrzeug in Langenfeld (Kreis Mettmann) in der Rheindorfer Straße befinden. Auf einem Geschäftsparkplatz fanden die eingesetzten Beamten den Transporter. Die Polizisten sahen durch die Beifahrerfensterscheibe, dass im Fußraum mehrere Autobatterien lagen. Das Auto konnte als das entwendete Fahrzeug identifiziert und sichergestellt werden. Wer kann Angaben zu den Diebstählen machen? Hinweise an die Polizei in Hennef unter 02241 541-3521. (Re)

