POL-SU: Mehrere Taschendiebstähle in der Hennefer Innenstadt

Hennef (ots)

Am Donnerstagmorgen (30. März) kam es zwischen 10:15 Uhr und 11:30 Uhr zu mehreren Taschendiebstählen in Hennef.

Zwei Hennefer Seniorinnen (86 und 68 Jahre) und eine Eitorfer Seniorin (71 Jahre) befanden sich unabhängig voneinander auf dem Marktplatz in Hennef. Beim Einkaufen stellten die 68-jährige Henneferin und die 71-jährige Eitorferin fest, dass ihre Rucksäcke, die sie auf dem Rücken trugen, geöffnet und die Portemonnaies entwendet worden waren. Bei der 86-Jährigen wurde die Handtasche unbemerkt geöffnet und die Geldbörse entwendet. Erbeutet wurden knapp 700 Euro Bargeld. Wer Angaben zu den unbekannten Dieben machen kann, setzt sich bitte mit der Polizei unter 02241 541-3521 in Verbindung.

Hinweise der Polizei:

Die wichtigsten Tipps gegen Taschendiebe:

Augen auf und Tasche zu! Langfinger sind immer unterwegs. Führen Sie Bargeld, Kredit- und Bankkarten am Körper verteilt mit sich, möglichst in verschlossenen Innentaschen, Gürteltaschen oder Brustbeuteln. Nehmen Sie an Bargeld, Bankkarten und Wertgegenständen immer nur das mit, was Sie wirklich benötigen. Notieren Sie niemals die vierstelligen PIN-Codes von Geld- und Kreditkarten sowie Mobiltelefonen, sondern lernen Sie diese auswendig. Tragen Sie Hand- oder Umhängetaschen immer mit der Verschlussseite zum Körper und halten Sie diese stets verschlossen. Lassen Sie Taschen und Wertgegenstände niemals unbeaufsichtigt. Achten Sie bei einem Menschengedränge und in unübersichtlichen Situationen noch stärker auf Ihre Wertsachen. (Re)

