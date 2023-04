Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mehrere Wohnhäuser durch Brand unbewohnbar

Lohmar (ots)

Am Sonntag (02. April) geriet ein Wohnhaus an der Straße "Am Auelerhof" in Lohmar-Wahlscheid in Brand. Gegen 21:00 Uhr bemerkte ein Hausbewohner, dass der Wintergarten seines Hauses brannte. Auch die Nachbarn bemerkten die Flammen, woraufhin sie ihre Wohnhäuser verließen. Neben dem Wintergarten wurden die Fassade, das Mobiliar und der Dachstuhl des Hauses beschädigt. Die Flammen schlugen auch auf ein benachbartes Wohnhaus über, wodurch ebenfalls die Fassade und der Dachstuhl beschädigt wurden. Beide Häuser sind zurzeit nicht mehr bewohnbar. Durch die starke Hitzeentwicklung wurden bei einem dritten Wohngebäude die Jalousien und die Fenster beschädigt. Verletzt wurde niemand. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand unter Kontrolle bringen und löschen. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 130.000 Euro geschätzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Das Kriminalkommissariat 1 der Polizei des Rhein-Sieg-Kreises hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (Re)

