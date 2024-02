LPI-SHL: Scheiben zweier Wahlkreisbüros eingeworfen

Suhl (ots) - Aus bislang nicht geklärten Gründen brannten Sonntagnacht zwei Mülltonnen, die vor einem Haus in der Straße "An der Lauter" in Suhl-Goldlauter abgestellt waren. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindern. Ein Schaden von ca. 1.300 Euro entstand. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Julia Kohl Telefon: 03681 32 1503 E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de ...

